iPhone 9 ma być na czas, ale w przypadku modelu iPhone 12 mogą być opóźnienia

iPhone 9 ma premierę w marcu. Natomiast we wrześniu Apple pokaże smartfony iPhone 12 i 12 Pro. Partnerzy z Tajwanu szykują się do produkcji pierwszego telefonu. Jednak w przypadku późniejszych modeli mogą wystąpić pewne opóźnienia. Spowodowane są one chińskim koronawirusem, co ma wpływ na cały etap EVT.