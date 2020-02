Motorola Razr 2019 rozebrana przez iFixit. Składany smartfon trudno naprawić

Motorola Razr 2019 to składany smartfon, którego naprawa nie jest prosta. Potwierdza to rozbiórka przeprowadzona przez iFixit. Możliwości telefonu z zakresu naprawiania oceniono tylko na 1 punkt. To oznacza, że Motorola Razr 2019 jest niemal nienaprawialna. Możemy też zobaczyć, jak urządzenie wygląda od środka.