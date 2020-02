Nowe Google Maps ogłoszono niedawno i niedługo po tym zaczęto je udostępniać na smartfony z systemem Android i iOS. W przypadku pierwszej platformy zapewniono już szeroką dostępności. Jeśli nowe Mapy Google nie pojawiły się u was wcześniej, to już powinny być. Po prostu sprawdźcie na własnym urządzeniu, czy już są.

Nowe Google Maps zapowiedziano z okazji 15-lecia popularnej usługi. Niedługo po ogłoszeniu zaczęto udostępniać odświeżoną aplikację na urządzenia z systemami Android oraz iOS. W przypadku tego drugiego program w zasadzie pojawił się u wszystkich od razu. Inaczej sytuacja wyglądała w przypadku zielonego robota.

Nowe Google Maps na urządzenia z systemem Android udostępniane były etapami. Co zresztą nie jest nowością w przypadku tej platformy. Teraz odświeżona aplikacja powinna już być dostępna u wszystkich użytkowników. Jeśli jeszcze jej nie widzicie u siebie (głównie za sprawą nowej ikonki), to udajcie się do Sklepu Play. Aktualizacja powinna już tam czekać.

Nowe Google Maps na Androida i iOS to szereg pozytywnych zmian

Na pierwszy rzut oka w aplikacji rzuca się odświeżona ikonka. Ta akurat nie wszystkim się podoba. Jednak nowe Google Maps to więcej zmian i te są na plus. Głównie poprzez scentralizowanie potrzebnych funkcji na dolnym pasku okna programu. Pojawiła się zakładka Zapisane i dostęp do wielu opcji, które wcześniej znajdowały się w szufladzie aplikacji, został po prostu ułatwiony.

Przeczytaj także: Messenger – triki i funkcje, które warto znać

źródło