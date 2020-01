iPhone 9, a potem iPhone 12. Takie plany ma Apple na 2020 rok

iPhone 9 to pierwszy z tegorocznych modeli Apple z iOS, który zobaczymy już w marcu. Jednak na flagowe smartfony iPhone 12 poczekamy dłużej. Plany Apple na 2020 rok ujawnia analityk Ming Chi Kuo, który w przeszłości serwował sprawdzone informacje z obozu giganta. Zobaczmy więc, czego mamy się spodziewać.

iPhone 9 oraz cztery modele iPhone 12 to smartfony z iOS, które Apple ma pokazać w 2020 roku. Ten pierwszy mogliśmy zobaczyć ostatnio na renderach Onleaks. Tam dostaliśmy potwierdzenie, że telefon rzeczywiście bazuje na projekcie „ósemki”. Ma jednak dostać nowsze podzespoły.

iPhone 9 będzie mocnym smartfonem Apple

iPhone 9, choć może wygląda na pierwszy rzut oka, jak przestarzały, tak otrzyma procesor Apple A13 Bionic, który da mu naprawdę dużą moc. W tym konkretnym modelu spodziewamy się, że będzie on wspomagany przez 3 GB pamięci RAM. Względem telefonów z iOS z 2019 roku zostanie ona więc zredukowana. Co nie zmienia faktu, że ciągle będzie to bardzo wydajny smartfon.

iPhone 12 w 2020 roku jednak z 5G i mmWave

Wiemy, że iPhone 12 otrzyma już modem 5G. Niedawno jednak pojawiły się plotki, jakoby Apple początkowano nie miało zapewnić we wszystkich modelach obsługi mmWave. Jedynie Sub-6GHz, co przełożyłoby się na mniejsze transfery danych. Jednak Ming Chi Kuo uważa, że tak nie będzie. Obsługa obu standardów pojawi się w 2020 roku, ale będzie dostępna w zależności od rynku dystrybucji. mmWave ma być aktywne na pewno w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Japonii, Korei Południowej i Wielkiej Brytanii. Ponadto dowiadujemy się, że obsługa 5G może być wyłączona w tych krajach, które takich sieci nie mają.

Kuo uważa, że Apple jest na dobrej drodze, aby w tym roku wypuścić telefony z iOS i 5G, które obsłużą zarówno Sub-6GHz, jak i mmWave. Premiera nowych smartfonów odbędzie się we wrześniu. Później rozpocznie się ich sprzedaż. Prognoza na 2020 rok jest bardzo optymistyczna i mówi nawet o 100 mln sztuk sprzedanych urządzeń.

