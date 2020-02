iPhone 9 to smartfon z iOS, którego Apple ma pokazać w marcu. Jeśli wierzyć plotkom, to ruszyła wstępna produkcja telefonu. W tym miesiącu powinna ruszyć ta właściwa, czyli masowa. Wiemy, że iPhone 9 będzie tańszym smartfonem, który w ofercie Apple jest po prostu potrzebny. Debiut jest już naprawdę blisko.

iPhone 9 to jeden z wielu produktów, które Apple ma pokazać w pierwszej połowie 2020 roku. Smartfon był obiektem wielu przecieków i wiemy, że jego cena ma wynieść około 400 dolarów. Niedawno wspominaliśmy wam o planowanych kolorach. Teraz dowiadujemy się, że, zgodnie z zapowiedziami, ruszyła testowa produkcja.

Informacje pojawiły się na łamach chińskich mediów. Jeśli testowa produkcja modelu iPhone 9 rozpoczęła się pod koniec stycznia, to ta właściwa, a więc masowa, powinna ruszyć w okolicy połowy lutego. To by odpowiadało planowanemu terminowi premiery, którym jest druga połowa marca. Apple na start zamówiło kilka mln sztuk tego telefonu.

iPhone 9 jest już blisko. Częściowa specyfikacja pojawiła się w sieci już wcześniej. Spodziewamy się procesora Apple A13 Bionic z 3 GB pamięci operacyjnej RAM. Ponadto pojawią się udoskonalone aparaty. Znane dane techniczne smartfona iPhone 9 znajdziecie poniżej.

Apple iPhone 9 (SE 2) – dane techniczne

4,7-calowy ekran Retina o rozdzielczości 750 x 1334 pikseli

procesor Apple A13 Bionic

3 GB pamięci RAM typu LPDDR4x

64 lub 128 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD – brak

kamerka do selfie – brak szczegółów

aparat fotograficzny 12 Mpix z diodą LED

bateria o nieznanej pojemności

Wi-Fi 802.11ac lub ax

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

NFC

modem LTE

złącze Lightning

Touch ID

iOS 13

