Kontakty Google na Androida w końcu dostają funkcję znaną z webowej wersji usługi. To niezapisani znajomi, którzy są wyświetlani na liście z innymi kontaktami. Nowość już się pojawia i wygląda na to, że Google włącza ją po stronie własnych serwerów. Wynika to z faktu, że zauważono ją w aplikacji z różnymi numerami.

Kontakty Google są w stanie wyświetlać niezapisane kontakty w postaci wersji webowej. Stamtąd gigant z Mountain View postanowił zaciągnąć je także do aplikacji na urządzenia z systemem Android. Wcześniej nie było to możliwe, ale w ostatnim czasie zaczęło to ulegać zmianie. Zobaczmy więc, jak to dokładnie działa.

Niezapisani znajomi w aplikacji Kontakty Google na Androida pojawiają się w sekcji inni wyszukiwarki. Nastąpi to po wpisaniu frazy i taka funkcja z pewnością się przyda. Prawda jest taka, że często kogoś nie dodajemy do listy, a później ten kontakt okazuje się nam potrzebny. Aplikacja teraz sama zadba o to, aby nic nie przepadło.

Niezapisani znajomi w Kontakty Google na Androida to nie taka nowość

Informacje o tej funkcji Google dodało w aplikacji Kontakty dopiero przy wersji z numerkiem 3.17.1. W rzeczywistości u części użytkowników zaczęła pojawiać się już dużo wcześniej. Dostrzeżono ją na przykład w wydaniu oznaczonym numerem 3.15.2. To oznacza nic innego jak to, że dostęp przyznawany był po stronie serwerów firmy. Teraz jednak taka nowość powinna być znacznie szerzej dostępna. Jakiś czas temu wspominaliśmy wam również, że w aplikacji testowany był nowy widok edycji. Taka zmiana pojawiła się w aplikacji jesienią.

