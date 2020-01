iPhone 9 to nadchodzący smartfon Apple z systemem iOS, który zobaczymy zamiast modelu iPhone SE 2. Jego masowa produkcja wkrótce rusza i wiemy, że firma wierzy w sukces telefonu. Nowe informacje dostarczają analitycy Cohen & Company Inc. Twierdzą, że Apple w tym kwartale wyprodukuje około 6 mln sztuk smartfona.

iPhone 9 zbliża się wielkimi krokami. Dziś już wiemy, że Apple pokaże go zamiast modelu SE 2. Ostatnie plotki mówiły o planowanych kolorach obudowy. Teraz dowiadujemy się, ile może zostać wyprodukowanych nowych telefonów z iOS w tym kwartale. Estymacje dostarczają analitycy Cohen & Company Inc.

W pierwszym kwartale 2020 roku Apple chce wyprodukować około 46 mln telefonów z iOS. Większość z nich to modele 11 i 11 Pro. Około 6 mln sztuk będzie stanowić iPhone 9, którego premiera ma odbyć się w marcu. Być może wydaje się, że to niewiele. Jednak to początkowa produkcja i zapewne na start gigant nie będzie potrzebować więcej.

iPhone 9 ma wyróżniać się niską ceną na poziomie 399 dolarów. To zapewne sprawi, że będzie cieszyć się sukcesem. Specyfikacja obejmie układ Apple A13 Bionic i ulepszone aparaty fotograficzne. Znane dane techniczne smartfona iPhone 9 znajdziecie poniżej. Pewne plotki sugerują, że za jakiś czas może pojawić się w ofercie także tańszy wariant z Face ID.

Apple iPhone 9 (SE 2) – dane techniczne

4,7-calowy ekran Retina o rozdzielczości 750 x 1334 pikseli

procesor Apple A13 Bionic

3 GB pamięci RAM typu LPDDR4x

64 lub 128 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD – brak

kamerka do selfie – brak szczegółów

aparat fotograficzny 12 Mpix z diodą LED

bateria o nieznanej pojemności

Wi-Fi 802.11ac lub ax

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

NFC

modem LTE

złącze Lightning

Touch ID

iOS 13

Przeczytaj także: AirPods – triki i funkcje, które warto znać

źródło