iPhone 9 to smartfon, który pojawi się zamiast modelu iPhone SE 2 i wiadomo to nie od dziś. Wkrótce rusza masowa produkcja smartfona i wiemy, że Apple planuje ją uruchomić w lutym. To oznacza, że oficjalna zapowiedź tego telefonu z iOS powinna odbyć się w marcu. Potem Apple uruchomi sprzedaż tego urządzenia.

iPhone 9 to smartfon, który Apple chce wprowadzić do oferty możliwie jak najszybciej. Pojawi się on zamiast modelu SE 2. Bloomberg raportuje, że masowa produkcja telefonu rozpocznie się już w lutym. Co prawda, wcześniejsze plotki mówiły też o styczniu, ale coś mogło ulec wydłużeniu. Kiedy więc powinna odbyć się premiera?

Wygląda na to, że iPhone 9 zostanie rzeczywiście zaprezentowany już w marcu, o czym plotkowano wcześniej. Domyślamy się, że zapowiedź odbędzie się raczej w drugiej połowie tego konkretnego miesiąca. Niedługo po tym Apple powinno uruchomić sprzedaż. W przypadku tego modelu przedsprzedaży pewnie nie będzie. To jednak wyjaśni się z czasem.

iPhone 9 ma być tani. Cena wyjściowego modelu ma wynieść 399 dolarów. Będzie to mniej niż oficjalna cena „ósemki”, którą Apple sprzedaje teraz od kwoty 449 dolarów. Specyfikacja, choć jeszcze niekompletna, pojawiła się w sieci już wcześniej. Znane dane techniczne smartfona iPhone 9 znajdziecie poniżej. Wiemy też, że w przygotowaniu jest tańszy model z Face ID.

Apple iPhone 9 (SE 2) – dane techniczne

4,7-calowy ekran Retina o rozdzielczości 750 x 1334 pikseli

procesor Apple A13 Bionic

3 GB pamięci RAM typu LPDDR4x

64 lub 128 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD – brak

kamerka do selfie – brak szczegółów

aparat fotograficzny 12 Mpix z diodą LED

bateria o nieznanej pojemności

Wi-Fi 802.11ac lub ax

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

NFC

modem LTE

złącze Lightning

Touch ID

iOS 13

źródło: Bloomberg