Motorola Moto G8 i Moto G8 Power – wycieka specyfikacja obu modeli

Motorola Moto G8 Power i Moto G8 to dwa nowe smartfony, które powinniśmy zobaczyć na MWC. Tymczasem do sieci wyciekła specyfikacja techniczna obu modeli. W ten sposób dowiadujemy się, czego mamy się spodziewać. Będą to typowe średniaki. Motorola w tych telefonach umieści procesor Qualcomm Snapdragon 665.