iPhone 9 to smartfon, który Apple ma wprowadzić do oferty w marcu. Jeśli wierzyć plotkom, to pojawią się trzy kolory obudowy. Premiera tańszego telefonu z iOS zbliża się wielkimi krokami. Wiemy, że cena modelu iPhone 9 na tle pozostałych ma być całkiem atrakcyjna. O tym urządzeniu wiemy już całkiem sporo.

iPhone 9 to tańszy smartfon Apple, który pojawia się w plotkach nie od dziś. Firma rozpocznie go produkować w lutym. Wiemy, że to urządzenie jest potrzebne w ofercie. Nowe przecieki sugerują, że mogą pojawić się trzy kolory obudowy. Jeśli informacje są prawdziwe, to będzie to jasny odcień (być może biały), czarny oraz czerwony. Tym ostatnim może być (PRODUCT)RED.

iPhone 9 będzie pod kątem designu bazować na „ósemce”. Wiemy to po wycieku w postaci renderów Onleaks. To wtedy mogliśmy zobaczyć, jak Apple zaprojektowało to urządzenie. Premiera jest już blisko. Plotki mówią o tym, że oficjalna zapowiedź odbędzie się w drugiej połowie marca.

Wiemy, że iPhone 9 będzie mocnym smartfonem. Apple umieści w nim procesor A13 Bionic. Spodziewajmy się też uaktualnionych aparatów fotograficznych. Ceny mają zaczynać się od 399 dolarów. Częściowa specyfikacja wyciekła już wcześniej. Znane dane techniczne modelu iPhone 9 znajdziecie poniżej. Plotki mówią o tym, że za jakiś czas ma pojawić się także tańszy wariant z Face ID.

Apple iPhone 9 (SE 2) – dane techniczne

4,7-calowy ekran Retina o rozdzielczości 750 x 1334 pikseli

procesor Apple A13 Bionic

3 GB pamięci RAM typu LPDDR4x

64 lub 128 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD – brak

kamerka do selfie – brak szczegółów

aparat fotograficzny 12 Mpix z diodą LED

bateria o nieznanej pojemności

Wi-Fi 802.11ac lub ax

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

NFC

modem LTE

złącze Lightning

Touch ID

iOS 13

