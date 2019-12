iPhone 9 to smartfon, który ma zadebiutować zamiast telefonu iPhone SE 2. W rzeczywistości będzie duchowym spadkobiercą tego drugiego. Na temat tego urządzenia Apple wiemy już naprawdę sporo. W tym artykule zebraliśmy znane informacje i plotki.

iPhone SE 2 był w przygotowaniu

Jak dobrze wiemy, iPhone SE 2 miał powstać i Apple miało kilka prototypów tego smartfona z iOS. Jeden z nich mogliśmy zobaczyć na renderach, które stworzył Steve Hemmerstoffer. Urządzenie było bardzo podobne do poprzednika. Miał to nadal być kompaktowy telefon z niewielkim ekranem. Jednak z czasem projekt porzucono. Wynika to z faktu, że mógł on zbyt negatywnie wpłynąć na sprzedaż innych, droższych modeli. Tego firma by nie chciała. Jednak Apple potrzebuje w ofercie także tańszego modelu. Tym będzie właśnie iPhone 9, który pozwoli na rywalizację z konkurencją w niższym przedziale cenowym.

Cena modelu iPhone 9 będzie bardzo atrakcyjna

iPhone 9 będzie znacznie tańszy od „jedenastek”. Plotki sugerują, że trafi na rynek w cenie od 399 dolarów za podstawowy wariant. Tutaj spodziewajmy się 64 GB miejsca na dane. W Polsce pewnie taki telefon zadebiutuje za około 2 tys. złotych. Pewnie też pojawi się wersja mająca 128 GB pamięci w cenie o 50 dolarów wyższej.

Z szybkim procesorem Apple A13 Bionic

Wiemy, że iPhone 9 dostanie szybki układ Apple A13 Bionic. SoC ten zapewnia bardzo dużą wydajność. Jednak względem „jedenastek” powinna ona być trochę niższa. Wynika to z faktu, że zostanie zredukowany rozmiar pamięci operacyjnej RAM – z 4 do 3 GB. Mimo wszystko, smartfon nadal będzie oferować dużą moc.

Aparat pozostaje tajemnicą

W sieci pojawiają się różne plotki na ten temat. Na razie nie wiadomo, jaki dokładnie aparat fotograficzny otrzyma iPhone 9. Może to być jeden obiektyw lub połączenie dwóch. Bardziej prawdopodobnym scenariuszem wydaje się być pierwsza opcja. Jednak z drugiej strony producenci naprawdę tanich telefonów z Androidem implementują w nich już podwójne kamery. Dlatego Apple mogło rozważyć to samo.

Bez Face ID, ale będzie Touch ID

iPhone 9 nie otrzyma Face ID, a więc nie spodziewajmy się także ekranu z notchem. Smartfon będzie miał przycisk Początek z funkcją Touch ID, jak to jest w „ósemce” i starszych modelach. Nie spodziewajmy się tu jakichś ulepszeń. Powinno to być znane dotychczas rozwiązanie.

Ekran Retina o przekątnej 4,7 cala

iPhone 9 powinien dostać ten sam ekran Retina, który jest w „ósemce”. Tak więc spodziewamy się 4,7-calowego wyświetlacza LCD o rozdzielczości 750 x 1334 pikseli. Domyślamy się, że będzie to ostatni telefon z systemem iOS, który dostanie taki wyświetlacz. Wszystkie z „dwunastek”, które zobaczymy dopiero we wrześniu, będą mieć ekrany OLED.

Premiera w marcu, a produkcja rusza już wkrótce

Apple planuje zaprezentować model iPhone 9 przed końcem marca. Firma już zaczęła składać zamówienia na komponenty, bo już w styczniu ma rozpocząć się masowa produkcja. Wynika to z faktu, że na premierę potrzeba będzie nawet kilka mln sztuk telefonów. Prognoza sprzedaży tego smartfona jest naprawdę optymistyczna. Tutaj ma to wynikać przede wszystkim z atrakcyjniejszej ceny. Znane dane techniczne znajdziecie poniżej.

Apple iPhone 9 – dane techniczne

4,7-calowy ekran Retina o rozdzielczości 750 x 1334 pikseli

procesor Apple A13 Bionic

3 GB pamięci RAM typu LPDDR4x

64 lub 128 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD – brak

kamerka do selfie – brak szczegółów

aparat fotograficzny 12 Mpix z diodą LED

bateria o nieznanej pojemności

Wi-Fi 802.11ac lub ax

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

NFC

modem LTE

złącze Lightning

Touch ID

iOS 13

źródło: opracowanie własne