iPhone 9 to smartfon, który Apple wprowadzi do oferty zamiast modelu iPhone SE 2. Nowe informacje sugerują, że firma chce to zrobić możliwie jak najszybciej. Związane to jest głównie z walką o klientów na rynkach rozwijających się. Nie ukrywajmy, Apple rzeczywiście potrzebuje tańszego telefonu z systemem iOS.