iPhone 9 to wyczekiwany smartfon Apple. Jest data premiery, ale jeszcze niepotwierdzona. Plotki mówią o końcówce marca. Kilka dni później iPhone 9 ma trafić do sprzedaży. Apple chce wprowadzić telefon na rynek z początkiem kwietnia. Urządzenie ma się świetnie sprzedawać i wiemy, że cena ma być całkiem atrakcyjna.

iPhone 9 to smartfon Apple, którego debiut jest blisko. Firma wierzy w sukces tego modelu i teraz dowiadujemy się, jaka może być data premiery. Plotki mówiły o połowie przyszłego miesiąca. Jednak nowe informacje sugerują, że telefon może zobaczyć w okolicy 31 marca (wtorek). Kilka dni później ma ruszyć sprzedaż.

iPhone 9 według tego samego źródła będzie dostępny do zamówienia już od 3 kwietnia, czyli kilka dni później. Wtedy wypada piątek i Apple rzeczywiście w przeszłości uruchamiało sprzedaż właśnie tego dnia. Jednak na potwierdzenie tych plotek trochę poczekamy. Zapewne do połowy przyszłego miesiąca.

Data premiery iPhone 9 niepotwierdzona przez Apple

Pamiętajmy, że na razie są to tylko plotki. Jeśli Apple rzeczywiście będzie chciało zaprezentować smartfona iPhone 9 pod koniec przyszłego miesiąca, to potwierdzi datę konferencji na około 10 dni przed samym wydarzeniem. Byłyby to więc okolice 21 marca. Do tego czasu przyjdzie nam czekać w niepewności.

iPhone 9 ma być sprzedażowym hitem głównie z racji niskiej ceny. Smartfon otrzyma wydajny procesor Apple A13 Bionic z 3 GB pamięci RAM. Cena podstawowej wersji ma wynieść tylko 399 dolarów. Co na giganta z Cupertino nie jest wygórowaną kwotą.

