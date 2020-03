YouTube na telewizory z systemem Android TV doczekał się kolejnych zmian. Obejmują one interfejs aplikacji. Pojawia się ciemniejsze tło i Google ponadto zdecydowało się nieco zmodyfikować miniatury filmów. Wygląda na to, że dostęp do nowości nie jest jeszcze oferowany u wszystkich użytkowników, a tylko wybranych.