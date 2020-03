iPhone 12 Pro to tegoroczny flagowiec Apple, który ma dostać konkretny aparat. Plotki sugerują, że może otrzymać główny sensor z matrycą 64 MP. Ponadto iPhone 12 Pro ma dostać znacznie większą baterię. W Maksie będzie to akumulator o pojemności aż 4400 mAh. Oczywiście, nie zabraknie również modemu 5G.

iPhone 12 Pro był już obiektem wielu przecieków. Jakiś czas temu je dla was podsumowaliśmy. Teraz dowiadujemy się, że Apple może umieścić aparat z sensorem 64 MP. Gigant przez lata pozostawał wierny kamerom z 12-megapikselowymi matrycami. Możliwe jednak, że w końcu nadszedł czas na zmianę.

Na razie jednak nie wiadomo, co dokładnie ma zaoferować ten aparat 64 MP z modelu iPhone 12 Pro, ale pewne plotki mówią o tym, że może pojawić się także sensor ToF. Źródło wspomina też o dużej baterii. W Maksie będzie to akumulator o pojemności 4400 mAh. Względem poprzednika, który ma 3969 mAh, będzie to duży wzrost.

iPhone 12 Pro ma dostać aparat 64 MP z nowym obiektywem szerokokątnym

Plotki mówią też o tym, że obiektyw ultraszerokokątny ma dostać przesłonę w postaci /1.6. W ten sposób ma wpuszczać do 35% więcej światła, co ma pozwolić na robienie lepszych zdjęć nocą. Apple na pewno poprawi sporo elementów kamery. Wszak konkurencja na tym polu nie próżnuje.

iPhone 12 Pro będzie dostępny w dwóch wersjach. W mniejszej znajdziemy 6,1-calowy ekran OLED, a w Max ma to być 6,7-calowy wyświetlacz. Pojawią się także dwa tańsze modele z ekranami o przekątnych 5,4 i 6,1 cala. Premiera we wrześniu.

Przeczytaj także: AirPods – triki i funkcje, które warto znać

źródło: MyDrivers