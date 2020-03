Nokia 5.3 to nowy średniak HMD Global, którego premiera jest blisko. Do sieci wyciekła specyfikacja techniczna smartfona. Wiemy, że Nokia 5.3 ma aparat z czterema obiektywami. Ponadto telefon otrzyma 6,55-calowy wyświetlacz z małym wcięciem w postaci łezki oraz procesor Qualcomm Snapdragon 665 i baterię 4000 mAh.

Nokia 5.3 to smartfon HMD Global, który już pojawiał się w przeciekach. Domyślamy się, że zostanie on pokazany z modelem 8.2 5G. Debiut ma odbyć się jeszcze w tym miesiącu. Teraz do sieci przedostała się specyfikacja techniczna telefonu. Rzućmy sobie na nią okiem.

Nokia 5.3 ma 6,55-calowy ekran o rozdzielczości Full HD+ z małym wcięciem w postaci łezki. Sercem smartfona jest procesor Qualcomm Snapdragon 665 z 3 lub 4 GB pamięci RAM. Źródło wspomina, że może pojawić się także wariant z 6 GB. Na dane przeznaczono 64 GB miejsca. Bateria ma pojemność 4000 mAh.

Wiemy też, że Nokia 5.3 otrzyma poczwórny aparat. Ma on składać się z sensorów 16, 8, 8 i 5 MP. Przednia kamerka do selfie ma matrycę 8 MP. Całość pracuje pod kontrolą systemu Android 10. Więcej informacji nie podano. Znane dane techniczne smartfona Nokia 5.3 znajdziecie poniżej.

Nokia 5.3 – dane techniczne

6,55-calowy ekran o rozdzielczości Full HD+

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 665

3 lub 4 GB pamięci RAM typu LPDDR4

64 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD

kamerka 8 MP do selfie

aparat fotograficzny 16 + 8 + 8 + 5 MP z diodą LED

bateria o pojemności 4000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

modem LTE

dual SIM (opcjonalnie)

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 10

