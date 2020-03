Mi 10 S to nowy flagowiec, którego szykuje Xiaomi. Plotki mówią o tym, że premiera odbędzie się w drugiej połowie roku. Co ciekawe, Xiaomi Mi 10 S nie będzie małym smartfonem, a sporym gigantem. Ma otrzymać ekran o przekątnej około 7 cali. Dokładny parametr nie jest znany, ale ma to być z pewnością duży telefon.

Xiaomi Mi 10 S to smartfon, który właśnie pojawia się w plotkach. Choć jeszcze nie doczekaliśmy się zapowiedzi wariantów global modeli pokazanych w lutym. Wiemy jednak, że nastąpi to już niedługo, bo 27 marca. Sprzedaży w Polsce spodziewajmy się w kwietniu. Tymczasem wróćmy do nowego telefonu.

O Xiaomi Mi 10 S na razie wiemy bardzo niewiele. Plotki na temat tego smartfona przekazał na łamach serwisu społecznościowego Weibo uznany w przeszłości leaker, a więc coś musi być na rzeczy. Przecieki mówią, że premiera odbędzie się w drugiej połowie 2020 roku. Ponadto wiemy, że ma być „przerośnięty” telefon.

Xiaomi Mi 10 S ma być dużym smartfonem

Wiemy więc, że można już spodziewać się czegoś więcej od przekątnej 6,7 cala. Xiaomi Mi 10 S może więc dostać wyświetlacz o przekątnej około 7 cali lub nawet większy. W takim Black Sharku 3 zaimplementowano 7,1-calowy panel. Dokładna wartość parametru nie jest jednak znana.

Xiaomi Mi 10 S pewnie otrzyma także procesor Snapdragon 865 Plus. Jak dobrze wiemy, Qualcomm już przygotowuje taki układ. Ma on trafić do pierwszych telefonów właśnie w drugiej połowie 2020 roku. Na więcej informacji będziemy musieli jeszcze poczekać.

Zobacz ofertę produktów chińskiej marki w naszym sklepie Sferis

Przeczytaj także: Messenger – triki i funkcje, które warto znać

źródło: Weibo