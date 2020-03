Galaxy S21 by Caviar to specjalna edycja smartfona Samsung Galaxy S20 Ultra 5G dla osób szukających wersji premium. Telefon zamknięto w obudowie zdobionej szczerym złotem. Oczywiście, cena takiego urządzenia nie jest niska. Ponadto Galaxy S21 to urządzenie limitowane i powstanie bardzo niewiele egzemplarzy.