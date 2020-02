Snapdragon 865 Plus to nowy procesor dla flagowców od firmy Qualcomm, który trafi na przykład do Samsungów Galaxy Note 20. Procesor ma zadebiutować w trzecim kwartale. Producenci smartfonów mają dostać próbki układu Snapdragon 865 Plus w przyszłym kwartale. Mają one być gotowe już w okolicy kwietnia.

Snapdragon 865 Plus będzie udoskonaloną wersją układu, który Qualcomm zapowiedział w grudniu. Domyślamy się, że ten procesor trafi do flagowców Samsung Galaxy Note 20. Tym bardziej, że termin premiery pokrywa się z tym, czego się spodziewamy. Mowa o trzecim kwartale tego roku. Wtedy powinni też zadebiutować nowe notatniki.

Informacje o procesorze Snapdragon 865 Plus przekazał na łamach społecznościówki Weibo jeden z uznanych w przeszłości ze sprawdzalności publikowanych plotek leaksterów. Tak więc coś musi być narzeczy. Wiemy, że w okolicy kwietnia Qualcomm ma mieć gotowe próbki. To oznacza, że powinny one trafić do producentów telefonów w przyszłym kwartale.

Snapdragon 865 Plus nie tylko dla Galaxy Note 20

Oczywiście, Samsung Galaxy Note 20 nie będzie jedynym smartfonem z procesorem Snapdragon 865 Plus. SoC trafi do wielu innych flagowców, które będą debiutować w drugiej połowie roku. Podobnych ruch Qualcomm wykonał w zeszłym roku, gdy wprowadził do oferty SoC SD855+. Więcej informacji nie podano.

Domyślamy się, że Snapdragon 865 Plus będzie tylko poprawioną wersją układu z grudnia. Większych zmian w budowie się nie spodziewajmy. Nadal znajdziemy tu GPU Adreno 650. Zapewne jednak zegary taktujące rdzenne CPU i grafiki zostaną po prostu podwyższone, co zaowocuje większą wydajnością.

Przeczytaj także: Najlepsze darmowe aplikacje do retuszu zdjęć

źródło: Weibo