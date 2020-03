Nokia 8.2 5G to nowy smartfon HMD Global, którego premiera jest blisko. Finowie mieli go pokazać na MWC 2020, ale targi w Barcelonie odwołano. Firma organizuje inny event 19 marca. To właśnie wtedy powinniśmy zobaczyć model Nokia 8.2 5G, którego cena ma być atrakcyjna. Przy okazji nie zabraknie modemu nowej generacji.