iPhone 9 i iPhone 9 Plus to dwa nowe smartfony, które przygotowuje Apple. Plany firmy zdaje się potwierdzać kod iOS 14, który został przejrzany przez źródło. Wygląda na to, że model Plus z 5,5-calowym ekranem również się pojawi. Do niedawna sądzono, że takie urządzenie trafi na rynek w późniejszym czasie.