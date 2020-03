Xiaomi Mi 20 Pro oraz Samsung Galaxy S30 Ultra mogą być jednymi z pierwszych smartfonów, gdzie pojawi się aparat 150MP. Koreańczycy już szykują nowy sensor Nonacell. Ma on być gotowy w czwartym kwartale. Wiemy też, że będzie on dedykowany jedynie topowym flagowcom, czyli najdroższym modelom telefonów.

Xiaomi Mi 20 Pro i Samsung Galaxy S30 Ultra to smartfony, które zobaczymy dopiero za niespełna rok. Oba modele znajdują się obecnie we wczesnej fazie projektowania. Tymczasem dowiadujemy się, że mogą być jednymi z pierwszych, które otrzymają aparat 150MP. Koreańczycy już szykują nowy sensor Nonacell i coś może być na rzeczy.

Na razie wiemy tylko tyle, że nowy sensor Samsunga (blisko 1″) to kolejna odsłona Nonacell, a więc takiego, który pozwoli na łączenie dziewięciu pikseli w jeden. Następnie mamy wspomnianą matrycę 150MP. Źródło twierdzi również, że taka kamerka będzie dedykowana jedynie topowym flagowcom, a więc Galaxy S30 Ultra i Xiaomi Mi 20 Pro jak najbardziej tu pasują. Tym bardziej, że sensor ma być gotowy w czwartym kwartale 2020 roku.

Nie tylko Galaxy S30 Ultra i Xiaomi Mi 20 Pro dostaną aparat 150MP

Wspomniane flagowce Samsunga i Xiaomi rzeczywiście mogą być jednymi z pierwszych, gdzie powinniśmy oczekiwać takiego sensora. Jednak samo źródło wspomina też o tym, że w pierwszym kwartale aparat 150MP może pojawić się także we flagowcach vivo i Oppo, które dostaną procesory Snapdragon 875. W przypadku Xiaomi ma to być wcześniej i niewykluczone, że najpierw sensor trafi do tańszego Mi Note 20.

