Motorola Edge Plus na nowych renderach. Aparat 108 MP potwierdzony

Motorola Edge Plus to flagowiec, który jest już blisko. W sieci pojawiły się oficjalne rendery. Te potwierdzają nam design oraz aparat z głównym sensorem 108 MP. Wygląda na to, że Motorola Edge Plus będzie chciała walczyć o portfele klientów z innymi droższymi telefonami. W drodze jest także tańszy model.

Motorola Edge Plus to flagowiec, który był już obiektem przecieków. Już wcześniej widzieliśmy jego rendery. Teraz mamy nowe, które pochodzą z oficjalnych materiałów prasowych producenta. Opublikował je Evan Blass, znany lepiej jako Evleaks. Widać na nich aparat 108 MP.

Tak, Motorola Edge Plus będzie kolejnym flagowcem, który otrzyma aparat fotograficzny z głównym sensorem 108 MP. Z przodu widać wodospadowy ekran z dziurką dla kamery do selfie. W planach są co najmniej dwie wersje kolorystyczne obudowy. Widzicie je poniżej.

Motorola Edge Plus to flagowiec, który dostanie procesor Qualcomm Snapdragon 865. Wiemy jednak, że pojawi się też tańszy model. W nim będzie aparat z głównym sensorem 64 MP i Snapdragon 765. Znane dane techniczne modelu Motorola Edge Plus znajdziecie poniżej.

Motorola Edge Plus – dane techniczne

6,67-calowy ekran o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniu 90 Hz

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 865 z GPU Adreno 650

8 GB pamięci operacyjnej RAM

128 GB lub więcej miejsca na dane

kamerka 25 MP do selfie

aparat fotograficzny 108 + 16 + 8 MP z diodą LED

bateria o pojemności 5170 mAh

Wi-Fi 802.11ac lub ax

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

czytnik linii papilarnych na ekranie

złącze USB C

161,1 x 71,3 x 9,5 mm

Android 10

źródło: Twitter