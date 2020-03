iOS 14 – tak może wyglądać widok listy aplikacji na iPhone’ach

iOS 14 ma wprowadzić tak zwany widok listy z aplikacjami. Sam ekran początkowy bardziej się nie zmieni, ale Apple szykuje pewną nowość dla iPhone’ów. Na podstawie ostatnich plotek opracowano rendery. Na nich możemy zobaczyć, jak w iOS 14 może wyglądać ta zmiana. Wygląda to naprawdę całkiem ciekawie.

iOS 14 był ostatnio obiektem licznych przecieków. Jeden z serwisów uzyskał wgląd w kod nowego oprogramowania dla iPhone’ów i dzięki temu poznaliśmy część z planowanych nowości. Wśród nich nie pojawił się zupełnie nowy ekran początkowy, ale otrzyma on widok listy dla aplikacji. W ten sposób będzie można uzyskać inny wgląd na zainstalowane programy.

Ekran domowy z iOS 14 otrzyma widok listy. Poszczególne aplikacje nie są tu prezentowane na siatce, a specjalnych kartach. Na nich jest ikona i nazwa. Można też zobaczyć kropkę odpowiedzialną za liczbę powiadomień. Widać też u góry możliwość zmiany wyświetlania i są to alfabetycznie, ostatnio używane oraz powiadomienia. Nie wiadomo jednak, czy dokładnie tak opracowało to Apple z myślą o iPhone’ach. W każdym razie powinno to wyglądać mniej więcej tak.

Nowy widok listy dla aplikacji z iOS 14 dla iPhone’ów

Apple zapowie system iOS 14 w trakcie konferencji WWDC 2020. Spodziewamy się, że wydarzenie odbędzie się na początku czerwca. Jest jednak możliwe, że będzie to konferencja online, a więc bez udziału publiczności. Niedługo po tym nowe oprogramowanie dla iPhone’ów zostanie udostępnione dla deweloperów aplikacji. Potem także dla publicznych testerów. Natomiast dla wszystkich użytkowników aktualizacja powinna zostać wydana w okolicy września.

Przeczytaj także: AirPods triki i funkcje, które warto znać

źródło: Twitter