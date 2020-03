One UI 2 i system Android 10 trafiają na kolejne modele marki Samsung. Teraz aktualizacja jest udostępniana dla użytkowników Galaxy A40, Galaxy A80 oraz Galaxy A7 2018. To już kolejne smartfony, które otrzymują uaktualnienie do Androida 10 z nakładką One UI 2. Jednak lista tych oczekujących jest dłuższa.

One UI 2 i Android 10 trafiły już na wybrane telefony Samsunga. W drodze jest też aktualizacja z numerkiem 2.1. Ma ona trafić także na część starszych modeli. Teraz uaktualnienie trafia na smartfony Galaxy A40, Galaxy A80 oraz Galaxy A7 2018. Na razie oprogramowanie można pobierać na wybranych rynkach.

One UI 2i Android 10 dla Galaxy A40, A80 i A7 2018 jeszcze nie wszędzie

Jak to zwykle bywa, Samsung zaczął udostępniać aktualizacje do systemu Android 10 z nakładką One UI 2 na konkretnych rynkach. Dla przykładu uaktualnienie dla Galaxy A40 jest udostępniane we włoskiej sieci Vodafone. Update udostępniany drogą OTA waży blisko 1,7 GB i zawiera aktualne, marcowe poprawki bezpieczeństwa. Wprowadza on firmware kończący się ciągiem znaków BTB8. Poniżej zrzut ekranowy prezentujący dostępność nowego oprogramowania.

Samsung stara się wprowadzać aktualizację do One UI 2 i systemu Android 10 sukcesywnie na kolejne telefony. Oprogramowanie wcześniej pojawiło się na modelach z wyższej półki cenowej, ale potem zaczęło trafiać także na średniaki, jak chociażby model A70. Lista właścicieli oczekujących na dostępność nowego systemu jest duża, ale przez kolejne tygodnie powinna się zmniejszać.

Przeczytaj także: Messenger – triki i funkcje, które warto znać

źródło