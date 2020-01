iPhone 9 to smartfon, który mamy zobaczyć w marcu zamiast modelu iPhone SE 2. Urządzenie było obiektem wielu przecieków. Teraz nowe informacje ujawnia Digitimes, który to jednak w przypadku Apple nie zawsze miewał sprawdzone plotki. Zobaczmy jednak, co nowe spekulacje mówią.

iPhone 9 zadebiutuje w marcu, ale rzekomo istnieje możliwość, że jeszcze w 2020 lub na początku 2021 roku pojawi się jego następca. Miałby otrzymać ekran o przekątnej 5,5 lub 6,1 cala. Podobne informacje pojawiły się już miesiąc temu, gdy mówiono o modelu mogącym dotrzymać w nazwie dopisek Plus. Coś więc rzeczywiście może być na rzeczy.

Niestety, więcej informacji nie podano. Nie wiadomo więc, czym jeszcze miałby się różnić taki iPhone 9 Plus od poprzednika. To wyjaśni się dopiero z czasem. W każdym razie, o modelu, który mamy zobaczyć w marcu, wiemy już całkiem sporo. Jego znane dane techniczne znajdziecie poniżej.

Apple iPhone 9 (SE 2) – dane techniczne

4,7-calowy ekran Retina o rozdzielczości 750 x 1334 pikseli

procesor Apple A13 Bionic

3 GB pamięci RAM typu LPDDR4x

64 lub 128 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD – brak

kamerka do selfie – brak szczegółów

aparat fotograficzny 12 Mpix z diodą LED

bateria o nieznanej pojemności

Wi-Fi 802.11ac lub ax

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

NFC

modem LTE

złącze Lightning

Touch ID

iOS 13

źródło: Digitimes