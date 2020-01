MIUI 11 oraz ColorOS 7, który obecnie znajduje się w fazie beta, wprowadzają ciekawą nowość. To nowa wymiana plików, którą Xiaomi, Oppo i Vivo zapowiedzieli kilka miesięcy temu. Teraz funkcję aktywowano. Jednak na razie działa ona tylko na telefonach z MIUI 11 oraz tych modelach Oppo, które dostały betę ColorOS 7.

MIUI 11 oraz ColorOS 7 już obsługują nową funkcję, która powstała we współpracy firm Xiaomi, Oppo oraz Vivo. Chodzi o nowy sposób na przesyłanie danych pomiędzy telefonami różnych marek. Wymiana plików jeszcze nigdy nie była tak prosta. Rozwiązanie zostało aktywowane, ale nie będzie mógł z niego skorzystać każdy.

Nowa wymiana plików na razie tylko w ColorOS 7 i MIUI 11

Nowa wymiana plików działa tylko na tych telefonach, które dostały aktualizację do MIUI 11. Jednak nie na wszystkich. Nakładka musi bazować na Androidzie Pie lub 10. W przypadku Oreo i wcześniejszych wersji systemu nie jest ona obsługiwana. W przypadku ColorOS 7 Oppo sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej. Wynika to z faktu, że to oprogramowanie znajduje się na etapie beta testów i poglądową wersję otrzymało niewiele modeli smartfonów. Wśród nich są Reno 2, Reno 10X Zoom i F11 Pro. Vivo planuje udostępnić funkcję na swoje modele dopiero od lutego.

Na telefonach Xiaomi z MIUI 11 dostęp oferowany jest poprzez Mi Share. Natomiast Oppo w becie ColorOS 7 dostęp daje poprzez Oppo Share. W ten sposób można przesyłać dane w bardzo różnych formatach. Taka wymiana plików odbywa się bez konieczności nawiązywania połączenia z internetem i prędkość ma tu sięgać 20 MB/s. Funkcja opiera się na Wi-Fi Direct.

