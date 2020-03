One UI 2.1 to większa aktualizacja nakładki Koreańczyków, którą Samsung planuje udostępnić na modele Galaxy S10, Galaxy Note 10 i nawet flagowce z 2018 roku. Możliwe, że nastąpi to w kwietniu. Ma to nastąpić na wybranych rynkach w ciągu trzech najbliższych tygodni. W międzyczasie trwają prace nad One UI 2.5.