MIUI 12 to nowa nakładka Xiaomi, której zapowiedź może być blisko. Chińskie źródła raportują, że może to nastąpić nawet już w przyszłym tygodniu. Nawet jeśli tak się stanie, to na dostępność MIUI 12 w niedługim czasie nie ma co liczyć. Domyślamy się, że aktualizacja będzie udostępniana dopiero od drugiej połowy roku.

MIUI 12 to nakładka, nad którą Xiaomi już zainaugurowało prace. Pojawiła się też nieoficjalna lista urządzeń, które mają ją dostać. Tymczasem na łamach chińskich mediów pojawiają się raporty, że firma może szykować na przyszły tydzień jakąś zapowiedź. Plotki sugerują, że wiąże się ona z nowym oprogramowaniem producenta.

Nawet jeśli tak się stanie, to nie spodziewajmy się, że będzie to publiczna zapowiedź MIUI 12 dla użytkowników końcowych. Na to poczekamy dłużej. Po prostu Xiaomi może zainaugurować jakiś kolejny etap prac nad nowym oprogramowaniem. Możliwe też, że będą to jakieś informacje, które będą skierowane do deweloperów. To wyjaśni się z czasem.

Właściwa zapowiedź MIUI 12 jeszcze odległa

Domyślamy się, że na właściwą prezentację MIUI 12 przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać. Jedenasta odsłona została pokazana we wrześniu 2019 roku. Jednak poprzedzającą ją w maju 2018 roku. Trudno powiedzieć, jak to będzie wyglądało w tym roku. Pamiętajmy, że prace nad nakładką przebiegają niezależnie od nowych wersji Androida.

MIUI 12 zapewne w finalnej wersji będzie udostępniane dopiero w drugiej połowie roku. Aktualizacja powinna trafić na sporo starszych modeli. W niektórych przypadkach będą to nawet kilkuletnie smartfony. Nie pozostaje nic innego, jak czekać na więcej informacji.

