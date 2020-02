MIUI 12 to nowa nakładka Xiaomi, nad którą prace już zainaugurowano. Tymczasem w sieci pojawiła się nieoficjalna lista smartfonów, także Redmi, które powinny zostać uaktualnione. Zanim jednak pojawi się finalna aktualizacja, to będzie dostępne MIUI 12 beta. Oczywiście, w zawężonym zakresie niż to było przed laty.