One UI 2.1 to najnowsza wersja nakładki Samsung, która zadebiutowała z modelami S20. Czy jednak pojawi się aktualizacja dla Galaxy Note 10, Galaxy S10, S9 oraz Note 9? Wygląda na to, że prawdopodobnie tak. Informacje o pracach nad przeniesieniem One UI 2.1 na starsze smartfony dostrzeżono na stronie forum producenta.

Informacje o pracach związanych z One UI 2.1 dla starszych modeli telefonów marki Samsung znaleziono na łamach strony społeczności. Na forum padały pytania o aktualizację i tam rzeczywiście przedstawiciele wypowiadali się na ten temat. Wymieniono smartfony Galaxy Note 10 oraz Galaxy S10, a więc zeszłoroczne flagowce. Jednak może też znaleźć wzmianki o Galaxy Note 9 i Galaxy S9. Tak więc każdy telefon, który dostał aktualizację do Androida 10, powinien teoretycznie też załapać się na nowe oprogramowanie.

One UI 2.1 dla Galaxy Note 10, Note 9, S10 i S9 może być blisko

Wygląda na to, że aktualizacja do One UI 2.1 dla modeli Samsung Galaxy Note 10 i S10 może być naprawdę nieodległa. Oprogramowanie może być gotowe już nawet w ciągu miesiąca lub dwóch, co podał jeden z przedstawicieli na forum. Oczywiście, dokładne terminy są na razie zagadką. Poza tym trzeba mieć na uwadze, że uaktualnienia i tak zapewne będą udostępniane falami.

źródło: Piunikaweb