One UI 2.5 to nowa nakładka, którą powinniśmy zobaczyć wraz ze smartfonami Samsung Galaxy Note 20. W sieci pojawiły się informacje o pierwszej funkcji, która zostanie tu dodana. Dotyczy ona gestów nawigacji i launcherów aplikacji. Oczywiście, w One UI 2.5 zapewne znajdzie się znacznie więcej nowości.

One UI 2.5 to oprogramowanie, któryego spodziewamy się wraz z serią Samsung Galaxy Note 20. Obecnie wypatrujemy aktualizacji do wersji 2.1. Jak dobrze wiemy, starsze telefony Koreańczyków mają ją otrzymać. Jednak platforma wymieniona na początku powinna wnieść znacznie więcej nowości. Są już informacje o pierwszej z nich.

Samsung planuje w One UI 2.5 zapewnić wsparcie dla gestów nawigacji z Androida w launcherach aplikacji deweloperów trzecich. W obecnych wersjach oprogramowania tego nie ma. Jednak to powinno ulec zmianie. Więcej informacji nie ujawniono. Co nie dziwi, bo do premiery modeli Samsung Galaxy Note 20 jest jeszcze trochę czasu.

One UI 2.5 z Galaxy Note 20, czyli w sierpniu

Spodziewajmy się, że smartfony Samsung Galaxy Note 20 zadebiutują w okolicy sierpnia tego roku. Nakładka One UI 2.5 może jednak nie zostać udostępniona na starsze telefony. Koreańczycy będą już wtedy na etapie tworzenia oprogramowania z numerem 3.0, które to będzie bazowało już na systemie Android 11. Dlatego zapewne aktualizacja dla starszych model zostanie pominięta. Te zostaną zaktualizowane bezpośrednio do większego uaktualnienia platformy, co warto mieć na uwadze. Na więcej informacji na razie będziemy musieli jeszcze poczekać.

