P40 Pro Red Flag to specjalna edycja flagowca, którą Huawei szykuje we współpracy z chińskim producentem aut. To firma Hongqi, która zajmuje się produkcją luksusowych samochodów. Smartfona Huawei P40 Pro Red Flag mamy okazję zobaczyć na plakacie, który wyciekł do sieci. Urządzenie zapowiada się naprawdę ciekawie.