Redmi Note 9 Pro to nowy średniak submarki Xiaomi. Smartfon jest mocno wyczekiwany głównie z racji poprzednika. Firma zawiesiła sobie wysoko poprzeczkę i na pewno nie będzie chciała zawieść. Premiera Redmi Note 9 Pro już w przyszłym tygodniu. Zobaczmy więc, co obecnie już wiemy o tym konkretnym telefonie.

Redmi Note 9 Pro pojawiał się w przeciekach od jakiegoś czasu. Xiaomi ostatnio ucięło plotki i przekazało, kiedy odbędzie się premiera tego wyczekiwanego smartfona. Zobaczymy go już 12 marca. Tymczasem zobaczmy sobie, co już wiemy o tym modelu. Sporo pytań jest jeszcze bez odpowiedzi, ale część specyfikacji jest już znana.

Ekran z odświeżaniem 90 Hz

Redmi Note 9 Pro będzie jednym z najtańszych smartfonów, który ma otrzymać ekran mogący wyświetlać obraz w 90 Hz. Początkowo stosowano je w droższych telefonach, a teraz funkcja trafi także do tych w niższych cenach, co na pewno cieszy. Wiemy, że będzie to panel LCD o przekątnej około 6,5 cala i rozdzielczości Full HD+. Wyświetlacz ma mieć okrągłe wcięcie dla kamerki do selfie.

Ze Snapdragonem lub MediaTekiem

W poprzedniku Xiaomi umieściło procesor MediaTeka. To nie spodobało się wielu fanom marki, ale w Redmi Note 9 Pro może pojawić się układ Qualcomma. Powinien to być Snapdragon 720, co sugerowała baza Geekbench. Pewne plotki mówią jednak, że SoC to Dimensity 800, czyli układ firmy MediaTek. Jak będzie w rzeczywistości, to przekonamy się wkrótce. Procesor będzie wspomagany przez 4 lub 6 GB pamięci RAM. W przypadku miejsca na dane spodziewajmy się 64 lub 128 GB miejsca.

Poczwórny aparat fotograficzny

Wiemy, że Redmi Note 9 Pro dostanie aparat z czterema obiektywami. Producent potwierdził to już na teaserze, gdzie została zapowiedziana premiera. Główny sensor ma matrycę 64 MP, choć pojawiały się też plotki o 108 MP. Nie były one jednak prawdziwe. Całość umieszczono na wyspie w kształcie kwadratu z zaokrąglonymi narożnikami. Niestety, kompletna specyfikacja kamery pozostaje na razie tajemnicą. Nie wiemy nic o pozostałych sensorach.

Duża bateria

Redmi Note 9 Pro ma dostać także duży akumulator. W poprzedniku była to bateria o pojemności 4500 mAh, którą można było ładować z użyciem ładowarki 18 W. W nowym modelu Xiaomi ma umieścić akumulator o pojemności około 5000 mAh, który będzie można ładować mocą 22,5 W. Będzie to więc zmiana na plus.

Co najmniej trzy kolory obudowy

Redmi Note 9 Pro początkowo trafi na rynek w trzech kolorach obudowy. Xiaomi planuje odcienie białego, czarnego oraz niebieskiego. Pewnie z czasem pojawi się jakiś dodatkowy, bo tak było w przypadku poprzednika. Oczywiście, jest to typowy ruch marketingowy mający zwiększyć sprzedaż.

Z modułem NFC

Spodziewajmy się, że w Redmi Note 9 Pro nie zabraknie NFC. Oczywiście, takiego, który zapewni obsługę Google Pay, a więc możliwości płacenia smartfonem w sklepach. W poprzedniku taki element był. Nic nie pozwala nam przypuszczać, że Xiaomi mogłoby zrezygnować z elementu w nowym smartfonie. Ceny na razie nie są znane. W Polsce zapewne będzie to około 1200 złotych. Znane dane techniczne Redmi Note 9 Pro znajdziecie poniżej.

Zobacz ofertę produktów chińskiej marki w naszym sklepie Sferis

Xiaomi Redmi Note 9 Pro – dane techniczne

~6,5-calowy ekran o rozdzielczości Full HD+ z odświeżaniem 90 Hz

procesor Qualcomm Snapdragon 720 lub MediaTek Dimensity 800

4 lub 6 GB pamięci operacyjnej RAM

64 lub 128 GB miejsca na dane

kamerka do selfie – brak szczegółów

aparat fotograficzny 64 MP z diodą LED

bateria o pojemności około 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

NFC

modem LTE

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 10 z MIUI 11

Przeczytaj także: Messenger – triki i funkcje, które warto znać

źródło: opracowanie własne