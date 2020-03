Mi 10 Pro to flagowiec, który ma konkretny aparat. CEO Xiaomi, Lei Jun stwierdził jednak na Weibo, że to nie koniec możliwości. W niedługim czasie kamera Xiaomi Mi 10 Pro będzie jeszcze lepsza. W przygotowaniu są różne optymalizacje i poprawki w oprogramowaniu. To pozwoli osiągnąć jeszcze lepsze efekty.