Huawei P20 Lite to popularny smartfon, który jeszcze nie dostał aktualizacji do systemu Android 10 z nakładką EMUI 10, która trafiła już na wiele innych modeli, w tym marki Honor. Ostatnią wersją oprogramowania dla tego modelu pozostaje EMUI 9.1 udostępnione w 2019 roku. Teraz telefon otrzymuje nowe uaktualnienie.

Huawei P20 Lite dostaje aktualizację do EMUI 9.1.0.306. Zawiera ona lutowe poprawki bezpieczeństwa, które przygotowało Google. Wśród nich jest ważny patch na podatność o nazwie BlueFrag. Powiązana jest ona z obsługą Bluetooth. Uaktualnienie jest już dystrybuowane na wybranych rybkach drogą OTA i waży ponad 200 megabajtów.

Huawei P20 Lite dostał EMUI 9.1, ale EMUI 10 nie otrzyma

Jeśli zastanawiacie się nad tym, czy wasz smartfon dostanie aktualizację do systemu Android 10, to nie mamy dobrych wiadomości. Co prawda, modele z serii Huawei P20 z globalnej dystrybucji otrzymają ją jeszcze w tym miesiącu. Jednak na liście nie ma telefonu z dopiskiem Lite, co warto mieć na uwadze. Tak więc na razie na nowe oprogramowanie nie ma co liczyć. Choć w przeszłości rozżaleni użytkownicy innych smartfonów firmy składali petycje z prośbą o udostępnienie aktualizacji. Co ciekawe, w przypadku wybranych modeli odnosiły one skutek. Tak było z Y9 2019.

