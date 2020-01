EMUI 10 i Android 10 początkowo nie miały trafić na model Huawei Y9 2019. Jednak jego użytkownicy zgłosili petycję do producenta, którą podpisało sporo osób. Producent więc się ugiął i zapowiedział, żer EMUI 10 na Huawei Y9 2019 jednak trafi. Nie wiadomo, kiedy jednak to nastąpi. Pewnie dopiero za jakiś czas.

EMUI 10 i Android 10 trafiają na kolejne modele telefonów. Wiemy jednak, że Huawei Y9 2019 miał jej zostać pozbawiony. Smartfon znalazł się na liście tych, które aktualizacji nie dostaną. Producent w kwestii tego konkretnego urządzenia zmienił jednak zdanie. Jednak nie byłoby to możliwe, gdyby nie prośba użytkowników.

EMUI 10 i Android 10 dla Huawei Y9 2019 dzięki petycji

Użytkownicy Huawei Y9 2019 byli mocno niezadowoleni z faktu, że ich roczny telefon został pozbawiony aktualizacji do systemu Android 10. Złożyli więc petycję do producenta z prośbą o EMUI 10. Ta została podpisana przez sporo osób i to sprawiło, że firma się ugięła. Przekazano, że uaktualnienie zostanie udostępnione.

Wcześniej producent twierdził, że Android 10 z EMUI 10 nie trafi na Huawei Y9 2019 z powodu ograniczeń sprzętowych. Twierdzono, że oprogramowanie wymaga mocniejszej specyfikacji technicznej, aby mogło działać bez ograniczeń. Przykład tego modelu pokazuje jednak, że się da, co z pewnością cieszy. Kto wie, czy nie spowoduje to petycji wśród użytkowników innych modeli, które pozbawiono dostępu do najnowszej wersji.

źródło: Twitter