Redmi Note 9 Pro to wyczekiwany smartfon. Wiemy, że premiera odbędzie się w przyszłym tygodniu i jeden z przedstawicieli Xiaomi podgrzewa atmosferę. Wygląda na to, że Redmi Note 9 Pro może dostać aparat z sensorem 108 MP. Rąbka tajemnicy w tej kwestii zdaje się uchylać Manu Kumar Jain we wpisie na Twitterze.