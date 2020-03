Redmi Note 9 Pro to smartfon Xiaomi, który premierę ma w tym tygodniu. Do sieci przedostała się specyfikacja. Tym samym dane techniczne Redmi Note 9 Pro nie są już dla nas większą tajemnicą. Co ciekawe, aparat dostanie główny sensor z matrycą 48 MP. Pojawi się również bateria o pojemności przekraczającej 5000 mAh.

Redmi Note 9 Pro to smartfon Xiaomi, który był obiektem wielu przecieków. Premiera odbędzie się już 12 marca. Tymczasem wyciekła specyfikacja. Dane techniczne ujawnił sprawdzony w przeszłości leaker.

Redmi Note 9 Pro dostanie ekran o przekątnej 6,67 cala i rozdzielczości Full HD+. Następnie mamy procesor Qualcomm Snapdragon 720G z 4 lub 6 GB pamięci RAM, co widzieliśmy już w Geekbench. Na dane przeznaczono 64 lub 128 GB miejsca. Natomiast bateria ma pojemność 5020 mAh i obsługuje ładowarkę 18 W.

Wiemy też, że Redmi Note 9 Pro ma przednią kamerkę 16 MP do selfie. Natomiast z tyłu umieszczono cztery sensory i są to 48 MP, szerokokątny z matrycą 8 MP, kamerka 5 MP do makro oraz dodatkowa do obsługi rozmytego tła. Kolory obudowy są trzy i będą to czarny, niebieski i biały. Znane dane techniczne Redmi Note 9 Pro znajdziecie poniżej.

Xiaomi Redmi Note 9 Pro – dane techniczne

6,67-calowy ekran o rozdzielczości Full HD+

procesor Qualcomm Snapdragon 720G

4 lub 6 GB pamięci operacyjnej RAM

64 lub 128 GB miejsca na dane

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 48 + 8 + 5 + 2 MP z diodą LED

bateria o pojemności 5020 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

NFC

modem LTE

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 10 z MIUI 11

źródło: Twitter