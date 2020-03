Redmi Note 9 Pro i Redmi Note 9 to wyczekiwane smartfony Xiaomi. Czas ten dobiegnie wkrótce końca, bo jest w końcu data premiery. Nowe telefony zostaną pokazane w Indiach już w przyszłym tygodniu. Informację potwierdził sam Manu Kumar Jain. Przy okazji zachęcił do zabawy związanej z odszukaniem nowego modelu.

Redmi Note 9 Pro to wyczekiwany smartfon. Ostatnio dostrzeżono go w MIUI 11. Wiemy, że debiut miał być blisko. Tak rzeczywiście jest, bo w sieci pojawiła się data premiery nowych telefonów Xiaomi. Co ciekawe, nie są to plotki, a informacje przekazane przez jednego z przedstawicieli firmy. Udostępnił je Manu Kumar Jain.

Poniżej widzicie grafikę z zaproszeniem na debiut Redmi Note 9. Jest data premiery w postaci 12 marca. Wygląda na to, że pojawi się ekran z podwójnym wcięciem dla kamerki do selfie. Natomiast z tyłu obudowy możemy liczyć na cztery obiektywy. Zapowiada się więc ciekawie.

Redmi Note 9 Pro powinien być dostępny w atrakcyjnej cenie

Redmi Note 9 Pro to ten bardziej wypatrywany smartfon Xiaomi. Domyślamy się, że jego cena będzie bardzo atrakcyjna, a sam sprzęt zaoferuje za te pieniądze naprawdę sporo. Manu Kumar Jain opublikował też zdjęcie widoczne poniżej. Widać tu kilka telefonów. Jednym z nich jest nowy model i prawdopodobnie to ten w niebieskiej obudowie.

Na więcej informacji musimy jeszcze poczekać. Xiaomi z czasem wprowadzi także Redmi Note 9 Pro i tańszy model także do Polski. Nie wiadomo, kiedy jednak to dokładnie nastąpi. O tym przekonamy się z czasem. Już po premierze w Indiach.

Zobacz ofertę produktów chińskiej marki w naszym sklepie Sferis

Przeczytaj także: Messenger – triki i funkcje, które warto znać

źródło: Twitter (2)