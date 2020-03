Redmi Note 9 Pro to nowy średniak Xiaomi, którego premiera jest blisko. Smartfon pojawił się w Geekbench, a tam przy okazji częściowa jego specyfikacja. Urządzenie otrzyma procesor Qualcomm Snapdragon. To oznacza, że Redmi Note 9 Pro nie będzie miał SoC MediaTeka, który umieszczono w poprzednim modelu.

Redmi Note 9 Pro był obiektem wielu przecieków. Xiaomi w tym tygodniu potwierdziło datę premiery. Smartfon jest blisko, ale jego specyfikacja pozostawała tajemnicą. Teraz rąbka tajemnicy uchyla nam baza benchmarku Geekbench, gdzie sprzęt dostrzeżono.

Dobra wiadomość jest taka, że Redmi Note 9 Pro nie otrzyma układu MediaTeka, który Xiaomi użyło w poprzedniku. Znowu będzie to procesor Qualcomm Snapdragon. Jest to jednak na razie nieznany SoC. Wiadomo tylko, że ma 8 rdzeni, z czego te wolniejsze pracują z zegarem do 1,8 GHz. Geekbench ujawnia taż 6 GB pamięci operacyjnej RAM i system Android 10.

Specyfikacja Redmi Note 9 Pro nadal tajemnicą

O Redmi Note 9 Pro nadal wiemy bardzo niewiele. Pewne przesłanki sugerują, że Xiaomi może umieścić w tym telefonie aparat z głównym sensorem 108 MP. Jeśli tak się stanie, to w ten sposób zmienią się zasady rozgrywki w średniej półce cenowej. Smartfon powinien sprzedawać się jak świeże bułeczki.

Redmi Note 9 Pro zostanie pokazany już 12 marca. Wtedy wszystko się wyjaśni. Xiaomi zapewne nie ustrzeże się przecieków i specyfikacja zostanie ujawniona jeszcze przed premierą. Wtedy poznamy więcej szczegółów, które na razie po prostu są tajemnicą.

