Mate 40 Prot to flagowiec, który zostanie pokazany po kilku miesiącach od debiutu Huawei P40 Pro. Chińczycy umieszczą w nim SoC Kirin 1000 i nowy procesor ma być naprawdę wydajny. Plotki mówią, że Huawei Mate 40 Pro może zaoferować nawet do 50% lepszą wydajność względem Kirina 990. Smartfon zapowiada się ciekawie.

Huawei Mate 40 Pro już pojawiał się w przeciekach. Wiemy, że ma dostać układ Kirin serii 1000 i ma to być naprawdę dużo mocniejszy SoC względem tego, który znajdzie się w modelu Huawei P40 Pro mającym premierę w tym miesiącu. Zdają się to potwierdzać nowe plotki, które pojawiły się na łamach chińskich mediów. Dotyczą one procesu produkcyjnego oraz ewentualnych wzrostów wydajności. Te mogą być naprawdę duże.

Huawei Mate 40 Pro może dostać SoC do 50% wydajniejszy od Kirina z P40 Pro

Krin 1000, który trafi pod obudowę Huawei Mate 40 Pro, będzie jednym z pierwszych układów SoC, które będą wytwarzane w 5-nm procesie litograficznym. Pozwoli to nie tylko na zmniejszenie zapotrzebowania na energię, ale także osiągnąć spore wzrosty wydajności. Pomijając samą litografię, pojawią się także inne usprawnienia. W konsekwencji nadchodzący procesor może być nawet o 50% wydajniejszy względem Kirina 990 5G, który trafi do modelu P40 Pro.

Na Huawei Mate 40 Pro trochę jeszcze poczekamy. Premiera modeli P40 przewidziana jest na 26 marca i wiemy, że zostaną one zaprezentowane w Paryżu. Na pierwszego z wymienionych smartfonów poczekamy dłużej. Zapewne do września lub października, co warto mieć na uwadze. Do tego czasu pojawi się jeszcze mnóstwo przecieków.

źródło: MyDrivers