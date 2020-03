P40 Pro to flagowiec Huawei, który zapewne doczeka się także specjalnej wersji. Tym razem Chińczycy nawiązali w tym celu współpracę z Hongqi. To oznacza, że edycja Huawei P40 Pro inspirowana samochodami będzie sygnowana logo chińskiej marki. W przeszłości były to modele powstałe we współpracy z Porsche Design.