Apple Watch 6 to smartwatch, który zobaczymy we wrześniu 2020 roku. W iOS 14 znajdują się wzmianki mówiące o tym, że zegarek zmierzy poziom tlenu we krwi. Nie ma jeszcze pewności, że będzie to funkcja na wyłączność dla Apple Watch series 6. Jeśli jednak wymaga odpowiedniego hardware, to w starszych się nie pojawi.