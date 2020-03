iOS 14 zagości na iPhone’ach później w tym roku. Apple zapowie nowy system operacyjny na WWDC 2020. Niedługo po tym udostępni pierwszą wersję beta dla deweloperów. Aktualizacja dla wszystkich zostanie wydana dopiero później. Pewnie we wrześniu. Zobaczmy jednak, co już wiemy.

iOS 14 może w końcu wnieść odświeżony ekran początkowy

Wielu użytkowników iPhone’ów liczy w końcu na odświeżenie ekranu początkowego, gdzie Apple da więcej opcji z zakresu personalizacji. Czy iOS 14 w końcu go wprowadzi? Na ten moment jeszcze tego nie wiadomo, ale nie można nic wykluczyć. Tym bardziej że prace nad takimi zmianami rzeczywiście są prowadzone i to od co najmniej 2018 roku. Odpowiedź poznamy w czerwcu.

Multitasking znany iPadów

Wraz z iPadOS 13 wprowadzono nowy multitasking na iPadach. Co ciekawe, iOS 14 może wnieść go także do iPhone’ów. Niedawno wyciekł film, który to prezentował. Była to poglądowa, wczesna odsłona oprogramowania, którą obecnie testuje Apple. Trudno jednak powiedzieć, czy pojawi się na wszystkich telefonach. Możliwe, że tylko tych z największymi ekranami jak Maksach.

Nowe emoji

Tak, to dodatek, na który czeka wielu użytkowników. W 2020 roku, jak i w każdym poprzednim, pojawią się nowe emoji, które już zaprezentowano. Dochodzących emotek będzie całkiem sporo. Jednak nie spodziewajmy się ich od razu we wrześniu. Apple przez ostatnie lata udostępniało je dopiero jesienią wraz z mniejszymi aktualizacjami. Dlatego domyślamy się, że nowe emoji pojawią się dopiero wraz z iOS 14.1 lub 14.2.

Aktualizacja raczej nie trafi na wszystkie iPhone’y, które uaktualniono w 2019 roku

Pewne plotki mówią, że aktualizacja do iOS 14 miałaby trafić na te same modele, które otrzymały uaktualnienie do trzynastej wersji systemu operacyjnego w zeszłym roku. Dla użytkowników modeli 6s i SE byłaby to genialna wiadomość. Osobiście jednak tego bym się nie spodziewała i jest bardziej prawdopodobne, że wymienione telefony znikną z listy wspieranych urządzeń. Choć trzeba przyznać, że w 2018 roku Apple zaskoczyło i dwunasta edycja software trafiła także na 5s-a.

Apple pozwoli zmienić domyślną przeglądarkę i klienta mailowego

Safari i Mail to aplikacje, których nie można zmienić na inne. Pozostają domyślnymi, ale według niedawnych raportów iOS 14 w tej kwestii wprowadzi w końcu zmiany. Apple ma umożliwić zmienienie domyślnej przeglądarki i klienta mailowego na inne. Choć nie ma pewności, że w tej kwestii zapadła już konkretna decyzja.

Uniwersalne aplikacje

Wiemy, że Apple chce zapewnić możliwość uruchamiania dowolnych aplikacji na różnych urządzeniach. Te napisane pod kątem iPhone’ów mają działać na iPadach i odwrotnie. Ponadto docelowo ma to dotyczyć również komputerów Mac z macOS. Pewne kroki w tym kierunku już poczyniono. Domyślamy się, że iOS 14 wniesie kolejne udoskonalenia w dążeniu do tego celu.

iOS 14 beta 1 niedługo po WWDC 2020

iOS 14 beta 1 będzie pierwszą odsłoną nowego oprogramowania dla iPhone’ów, które Apple udostępni publicznie. W pierwszej kolejności dostęp otrzymają deweloperzy aplikacji. Jeszcze tego samego dnia, gdy odbędzie się keynote otwierający WWDC 2020, czyli najpewniej na początku czerwca. Publiczni testerzy będą musieli poczekać trochę dłużej. Im pewnie zostanie oddana dopiero druga beta, która będzie pozbawiona większych błędów.

W drodze także macOS 10.15, watchOS 7, tvOS 14 oraz iPadOS 14

Apple na WWDC 2020 zapewne najmocniej skupi się na iOS 14. Wszak iPhone’y pozostają głównym produktem firmy, z których to ma największe zyski. Jednak za kilka miesięcy spodziewajmy się również zapowiedzi systemów macOS 10.15, watchOS 7, tvOS 14 oraz iPadOS 14. One również będą dostępne w postaci publicznych edycji beta. Pewnie z wyłączeniem watchOS, jak to jest co roku, ale może tym razem w tej kwestii coś się zmieni.

Przeczytaj także: Messenger – triki i funkcje, które warto znać

źródło: opracowanie własne