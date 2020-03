Redmi K30 Pro 5G to nowy flagowiec Xiaomi, którego premiera jest blisko. Znamy już sporo szczegółów, a teraz pojawia się cena. Wiemy, że Redmi K30 Pro 5G ma trafić na rynek w kwocie poniżej 4 tys. juanów. Rąbka tajemnicy uchylił na ten temat Pan Jiutang. Jednak dokładna cena nie została jeszcze ujawniona.

Redmi K30 Pro 5G to flagowiec submarki Xiaomi, którego premiera odbędzie się w marcu. Wiele osób zastanawia się nad tym, jak będzie cena. Wszak w przypadku modeli Mi 10 Xiaomi zaserwowało nam niemałe kwoty. Tymczasem rąbka tajemnicy uchylił na łamach Weibo Pan Jiutang. Nie powinno być drogo.

Cena Redmi K30 Pro 5G poniżej 4 tys. juanów

Jeśli informacje przekazane przez Pana Jiutanga są właściwe, to cena Redmi K30 Pro 5G będzie niższa od 4 tys. juanów. Dla porównania Xiaomi Mi 10 trafił na rynek w kwocie od 3999 tys. juanów za podstawą konfigurację. W przypadku flagowca submarki pewnie będzie to jeszcze niższa kwota. Jednak nawet Lu Weibing, CEO firmy przyznał niedawno, że nie będzie to smartfon lepszy od Mi 10.

Wiemy, że Redmi K30 Pro 5G dostanie ekran bez wcięcia. Pojawi się wysuwany aparat. Zaoferuje jednak mocną specyfikację techniczną i pojemną baterię. Będzie też w stanie wyświetlać obraz w 120 Hz. Znane dane techniczne modelu Redmi K30 Pro 5G znajdziecie poniżej. Xiaomi jeszcze nie podało dokładnej daty premiery.

Zobacz ofertę produktów chińskiej marki w naszym sklepie Sferis

Xiaomi Redmi K30 Pro 5G – dane techniczne

~6,7-calowy ekran o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniu 120 Hz

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 865 z GPU Adreno 650

8 lub 12 GB pamięci RAM typu LPDDR5

128 GB lub więcej miejsca na dane

podwójna kamerka do selfie – brak szczegółów

poczwórny aparat fotograficzny – brak szczegółów

bateria o pojemności około 4500 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

NFC

modem Snapdragon X55

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 10 z MIUI 11

Przeczytaj także: Messenger – triki i funkcje, które warto znać

źródło: Weibo