iOS 14 to aktualizacja dla iPhone’ów, którą zobaczymy na WWDC 2020. Tymczasem dowiadujemy się, że Apple pozwoli zmienić Safari i Mail na inne aplikacje. Do tej pory nie można tego było zrobić, ale wraz z iOS 14 będzie to w końcu możliwe. Oczywiście, pod warunkiem, że gigant nie wycofa się z tego pomysłu.