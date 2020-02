iPhone 9 to smartfon, w którym Apple pokłada duże nadzieje. Jego debiut jest już blisko. Tymczasem w tym tygodniu sieć obiegło wideo, na którym rzekomo prezentowany jest nowy telefon z iOS. Nie dajcie się zwieść, bo nie pokazuje nowego urządzenia giganta z Cupertino. Jest ono nieprawdziwe.

Powyżej widać telefon, który wygląda podobnie do „ósemki”. Ma to być rzekomo iPhone 9, ale jak przyjrzymy się bliżej, to można dostrzec ramkę inspirowaną modelami 4/4s. W rzeczywistości twórca już przyznał się, że sam wykonał taki sprzęt. Cóż, to było do przewidzenia.

Fake. From the man himself who made this housing. pic.twitter.com/xN1F8GGIpq — EverythingApplePro (@EveryApplePro) February 20, 2020

iPhone 9 jest jednak już blisko, choć chiński koronawirus może wpłynąć na jego dostępność. Masowa produkcja miała ruszyć w tym miesiącu, ale mogą wystąpić opóźnienia. Cena ma wynieść 399 dolarów za podstawowy wariant. Znane dane techniczne smartfona iPhone 9 znajdziecie poniżej.

Apple iPhone 9 (SE 2) – dane techniczne

4,7-calowy ekran Retina o rozdzielczości 750 x 1334 pikseli

procesor Apple A13 Bionic

3 GB pamięci RAM typu LPDDR4x

64 lub 128 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD – brak

kamerka do selfie – brak szczegółów

aparat fotograficzny 12 Mpix z diodą LED

bateria o nieznanej pojemności

Wi-Fi 802.11ac lub ax

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

NFC

modem LTE

złącze Lightning

Touch ID

iOS 13

