iOS 14 ma wprowadzić na iPhone’y multitasking znany z iPadów

iOS 14 Apple pokaże w czerwcu. Oczywiście, firma już teraz pracuje nad nowym systemem, aby za te kilka miesięcy udostępnić użytkownikom iPhone’ów wersję beta. Wygląda na to, że pojawi się multitasking zapożyczony z iPadów. Ujawnia nam to krótkie wideo, które pojawiło się w sieci. Rzućmy na nie okiem.

Poniższy film prezentuje iPhone’a 11 Pro Max z zainstalowaną wersją poglądową iOS 14. To nawet nie beta, a coś, z czego obecnie korzystają pracownicy Apple. To właśnie tu pojawia się mutlitasking znany z iPadów. Obejrzyjcie to koniecznie na wideo.

Apple udostępni iOS 14 beta na iPhone’y zaraz po WWDC

iOS 14 beta to poglądowa wersja nowego systemu dla iPhone’ów, którą chętni użytkownicy będą mogli wypróbować jeszcze przed wrześniową premierą na własnych telefonach. Najpierw Apple udostępni ją deweloperom aplikacji. Nastąpi to niedługo po keynote otwierającym konferencję WWDC 2020, która nie ma jeszcze konkretnej daty. Publiczni testerzy będą musieli poczekać trochę dłużej.

Plotki mówią, że iOS 14 może trafić w postaci aktualizacji na te same iPhone’y, które otrzymały uaktualnienie w zeszłym roku. Ostatnie informacje sugerują również, że Apple w końcu ma pozwolić na zmianę domyślnej przeglądarki i klienta pocztowego. Nie pozostaje nic innego, jak czekać na kolejne wieści. Przed debiutem na pewno pojawią się jeszcze inne przecieki.

Przeczytaj także: Messenger – triki i funkcje, które warto znać

źródło