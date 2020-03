Redmi K30 Pro Zoom Edition, Redmi Note 9 oraz Redmi 10X 4G. Te trzy smartfony zostały znalezione w poglądowym, chińskim ROM-ie z MIUI 11. Odkrycie to zasługa użytkownika społeczności XDA-Developers o nicku kacskrz. Kiedy możemy spodziewać się tych trzech smartfonów Xiaomi?

Redmi K30 Pro Zoom Edition i Redmi Note 9 blisko, ale na Redmi 10X 4G pewnie poczekamy

Wiemy, że Redmi K30 Pro zadebiutuje jeszcze w tym miesiącu, co Xiaomi już potwierdziło. Telefon był obiektem wielu przecieków, ale o edycji Zoom Edition słyszymy po raz pierwszy. Domyślamy się, że zostanie tutaj zaimplementowany specjalny obiektyw z sensorem do obsługi zoomu. Być może peryskopowy, ale tego na razie nie wiadomo. Kod MIUI 11 takich szczegółów nam nie ujawnia.

Następnie mamy model Redmi Note 9, który jest mocno wypatrywany przez fanów marki Xiaomi. Co nie powinno dziwić, bo poprzednik w swoim przedziale cenowym był naprawdę udanym smartfonem. Premiera jest pewnie blisko, ale konkretny termin nadal nie jest znany. To telefon, o którym ciągle wiadomo bardzo niewiele.

Na koniec mamy nowego bohatera w postaci Redmi 10X 4G. Xiaomi wcześniej dopisek X stosowało w modelach Mi. Trudno powiedzieć, co to za smartfon, ale jest możliwe, że zobaczymy go dopiero za kilka miesięcy, co warto mieć na uwadze. Najpierw spodziewamy się debiutu serii Redmi 9.

Zobacz bogatą ofertę produktów chińskiej marki w naszym sklepie Sferis

Przeczytaj także: Messenger – triki i funkcje, które warto znać

źródło: XDA-Developers